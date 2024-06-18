Bursa'da Ticari Aracın Arka Koltuğunda Kurbanlık Dana Taşındı - Son Dakika
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Bursa'da Ticari Aracın Arka Koltuğunda Kurbanlık Dana Taşındı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir vatandaş, Kurban Bayramı'nın 3. gününde aldığı kurbanlık danayı ticari aracının arka koltuğuna bindirerek kesimhaneye götürdü. Olayı gören vatandaşlar şaşkınlıkla izledi.

18.06.2024 10:03
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Bursa'da bir vatandaşın ticari aracın arka tarafına bindirdiği kurbanlık dana görenleri şaşırttı.

Olay, Bursa'nın Karacabey ilçesinde meydana geldi. Kurban Bayramı'nın 3. gününde aldığı büyükbaş hayvanı kesimhaneye götüren bir vatandaş, kurbanlık danayı kapalı kasa hafif ticari otomobilinin arka koltuğuna bindirdi. Otomobil içinde kurbanlık danayı gören vatandaşlar, o anları şaşırarak izledi. Yüzleri gülümseten anlar, saniye saniye amatör kameraya yansıdı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Ticari Aracın Arka Koltuğunda Kurbanlık Dana Taşındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da Ticari Aracın Arka Koltuğunda Kurbanlık Dana Taşındı - Son Dakika
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