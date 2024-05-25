Bursa\'da Ticari Taksi Şoförü, Devrilen Çimento Kamyonunun Altında Kalıyordu

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Bursa'da ticari taksi şoförü, virajı alamayarak devrilen çimento kamyonunun altında kalmaktan son anda yaptığı manevra sayesinde kurtuldu.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Dumlupınar Mahallesi Yeniceabat Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat S. idaresindeki 16 YC 741 plakalı çimento kamyonu virajı dönmek istediği sırada sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. O sırada yolda seyir halinde olan Mehmet T. idaresindeki 16 T 0184 plakalı ticari taksi, çimento kamyonunun altında kalmaktan sürücüsünün yaptığı manevra sayesinde kurtuldu. Taksi şoförü Mehmet T. kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Mehmet T.'yi ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Trafik polisleri olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Kamyon ile taksi çekici yardımıyla kaldırıldıktan sonra yol yeniden normal seyrine döndü. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA