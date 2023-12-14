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Bursa'da tır ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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Bursa'da tır ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Bursa'nın Kestel ilçesinde meydana gelen kazada tır ile çarpışan otomobil şarampole uçtu. Kazada sürücü ve yanındaki kişi yaralandı. Jandarma soruşturma başlattı.

Bursa\'da tır ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
14.12.2023 - 17:18,
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Bursa'nın Kestel ilçesi Ümitalan mevkiinde meydana gelen kazada tır ile çarpışan otomobil şarampole uçtu; 2 kişi yaralandı.

Kaza Bursa- Ankara karayolu üzeri Ümitalan mevkiinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e seyir halindeki sürücü Mehmet Baki A.(40) yönetimindeki 44 KB 525 plakalı tır, aynı yöne seyreden aniden önüne çıkan sürücü İbrahim T. (71) yönetimindeki 16 KGY 04 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç şarampole yuvarlandı.

Kaza sonucu sürücü ile yanında bulunan eşi Hasibe T.(71) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldılar.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da tır ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da tır ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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