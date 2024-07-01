Bursa\'da Tır, Kamyonet ve İki Cip Çarpıştı: 2 Kişi Yaralandı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde tır, kamyonet ve iki cip çarpıştı; 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Bursa- Ankara karayolu üzeri Hikmet Şahin Köprülü kavşağında meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan Ali B. (47) idaresindeki sıfır araç yüklü 34 HN 1294 plakalı tır, yavaşlayan trafikte duran 16 AUF 352 plakalı kamyonete şiddetli şekilde çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet, önünde duran sürücü Tayfun Ö. (31) idaresindeki 16 AOP 872 plakalı cipe arkadan çarptı. 16 AOP 872 plakalı cipte önünde duran sürücü Mehmet K. (39) yönetimindeki 16 BAB 233 plakalı cipe çarparak durabildi. Kaza sonucu kamyonetin sürücüsü ile cip sürücüsü Tayfun Ö. yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA