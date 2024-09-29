Bursa\'da Tır Kazası: Anne Hayatını Kaybetti

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Bursa'da feci kaza: Bebeğiyle kaldırımda yürüyen anneye tır çarptı

Anne hayatını kaybetti, ağlayan bebeğe çevredekiler sahip çıktı

BURSA - Bursa'da bebeğiyle birlikte kaldırım üzerinde yürüyen anneye tırın dorsesinin altında kalarak hayatını kaybetti. Ağlayan bebeğe çevredekiler sahip çıkarken, acı haberi alan eşi olay yerine gelerek sinir krizi geçirdi.

Kaza, merkez Yıldırım ilçesi Şirinevler Mahallesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muzaffer U. idaresindeki 06 AZB 72 plakalı tır, anayola çıktığı sırada çocuğunun bulunduğu bebek arasıyla birlikte kaldırımda yaya olarak yürüyen Yıldız Polat'ı altına aldı. Çevredeki ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada ağır yaralanan Yıldız'a yaptığı ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yıldız Polat hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sürücü Muzaffer U. ise gözaltına alındı.

Kahreden kazada yürek yakan detay

Anne Yıldız Polat, kaza sonrası yerde kanlar içerisinde yatarken ağlayan bebeğine çevredekiler sahip çıktı. Acı haberi alarak olay yerine gelen eşi ise sinir krizi geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.