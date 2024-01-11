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Bursa'da TIR Sürücülerinin Sollama Yarışı Faciaya Yol Açıyordu - Son Dakika
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Bursa'da TIR Sürücülerinin Sollama Yarışı Faciaya Yol Açıyordu

Bursa-Ankara karayolu üzerinde İnegöl girişinde meydana gelen olayda, seyir halinde olan 2 TIR sürücüsü arasında yaşanan sollama yarışı faciaya yol açıyordu. Kar yağışı nedeniyle bir TIR'ın dorsesi kaydı, ancak sürücünün dikkati sayesinde kaza önlendi. O anlar, arkalarında seyir halinde olan bir sürücünün cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Bursa\'da TIR Sürücülerinin Sollama Yarışı Faciaya Yol Açıyordu
11.01.2024 - 20:22,  Güncelleme: 20:24
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Bursa'da tır sürücülerinin birbirini sollama denemesi faciaya yol açıyordu...O anlar kamerada

BURSA - İnegöl de TIR sürücülerin sollama yarışı faciaya yol açıyordu. O anlar arkalarında seyir halinde olan bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay Bursa- Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. Seyir halinde olan 2 TIR, sürücüsü sollama yarışına girdi. Kar yağışı nedeniyle araçlardan birinin dorsesi kaydı. Kaza sürücünün dikkati üzerine engellendi. O anlar arkalarında seyir halinde olan bir sürücünün kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İHA
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İnegöl, Ankara, Bursa, Güvenlik, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da TIR Sürücülerinin Sollama Yarışı Faciaya Yol Açıyordu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da TIR Sürücülerinin Sollama Yarışı Faciaya Yol Açıyordu - Son Dakika
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