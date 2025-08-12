Bursa\'da Tır Yangını Trafiği Olumsuz Etkiledi

Bursa'nın Gemlik ilçesi Dürdane rampasında seyir halindeki bir tır, motor kısmında çıkan yangın sonrası alev topuna döndü.

Olay, gece saatlerinde Gemlik-Bursa yolu Dürdane rampasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul yönünden Bursa istikametine seyreden ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen tırın motor bölümünde, arıza nedeniyle yangın çıktı. Alevleri fark eden sürücü, aracı emniyet şeridine çekerek durdurdu ve durumu itfaiyeye bildirdi.

Kısa sürede büyüyen alevler tırı sardı. İhbar üzerine olay yerine Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangında tırın ön kısmı tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın nedeniyle trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA