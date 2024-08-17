Bursa'da Trafiğe Çıkan Vatandaşların Tehlikeli Hareketleri - Son Dakika
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Bursa'da Trafiğe Çıkan Vatandaşların Tehlikeli Hareketleri

Bursa\'da Trafiğe Çıkan Vatandaşların Tehlikeli Hareketleri

Bursa'da düğün konvoyuna takılan bir otomobildeki vatandaşın arka camdan sarkması ve bir motosiklet sürücüsünün arkadaşına halı taşıtması tehlikeli anlara neden oldu. O anlar kameraya yansıdı.

17.08.2024 10:53
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Bursa'da trafiğe çıkan vatandaşların rahat hareketleri pes dedirtti. Düğün konvoyuna takılan bir otomobilin arka camından kendini sarkıtan vatandaş yürekleri ağza getirirken, başka bir vatandaşın motosikletle halı taşıması pes dedirtti. O anlar kameraya yansıdı.

Bursa'nın merkez Yenişehir ilçesinde bir motosiklet sürücüsü arkasına aldığı arkadaşına halı taşıttı. Ne kask ne de başka bir önlem alan ikilinin trafikteki tehlikeli yolcuğu vatandaşların tepkisine neden olurken, başka bir yolculuk ise Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Düğün konvoyuna katılan bir aracın arka camından kendini sarkıtan vatandaş hızla seyir eden araçta yürekleri ağza getirirken, yine aynı ilçede, 3 kişi motosikletle seyir edip kazaya davetiye çıkardı. O anlar kameraya anbean yansıdı. - BURSA

Kaynak: İHA

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