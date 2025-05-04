Bursa'da Trafik Kazası: 1 Ağır Yaralı - Son Dakika
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Bursa'da Trafik Kazası: 1 Ağır Yaralı

Bursa'da kontrolden çıkan araç aydınlatma direğine çarptı; 1 kişi ağır, 1 kişi hafif yaralandı.

04.05.2025 23:54
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Kontrolden çıkan araç aydınlatma direğine çarptı : 1'i ağır 2 yaralı

BURSA - Bursa'nın Osmangazi ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır, bir kişi ise hafif şekilde yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi İhsaniye Mahallesi İzmir Yolu Caddesi üzerinde gerçekleşti. Polat Can P. idaresindeki 45 ABM 250 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan yolcu İrem T. ağır yaralanırken, sürücü Polat Can P. ise hafif yaralı olarak kazayı atlattı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra hastaneye sevk etti.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Trafik Kazası: 1 Ağır Yaralı - Son Dakika

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