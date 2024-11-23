Bursa'da Trafik Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika
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Bursa'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

İnegöl'de iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı, soruşturma başlatıldı.

23.11.2024 00:31
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Bursa'da 2 otomobil çarpıştı: 4 yaralı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, İnegöl ilçesi Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Çevre yolu üzerinde ehliyetsiz seyir halinde olan Ahmet M. yönetimindeki 16 MB 9304 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önünde seyreden Serhat A. yönetimindeki 16 FU 652 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan 16 MB 9304 plakalı otomobil, refüje çıkıp çarptığı aydınlatma direğini devirdi. Kaza sonucu sürücüler ile 16 MB 9304 plakalı otomobildeki yolcu Eren C. ile diğer araçtaki yolcu Ayşe S. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulans ile İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Trafik Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika

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