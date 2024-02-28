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Bursa'da trafik kazası: Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü aydınlatma direğine çarptı

BURSA - Mudanya'dan Bursa istikametine giden bir otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybederek metrelerce sürüklenip orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Kazada herhangi bir can kaybı yaşanmazken, otomobilde büyük ölçüde maddi hasar aldı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinden merkeze doğru gelen bir otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyeti kaybederek, orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine 112 acil servis ile polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Araçta bulunan sürücüye olay yerinde müdahale edilirken, şoförün durumunda hayati tehlikenin olmadığı bildirildi. Ekipler, devrilen elektrik direğinin muhtemel elektrik akımına karşı güvenlik tedbirlerini aldı ve elektriği kesti.

Kazanın ardından çift taraflı polis ekipleri tarafından kapatılan yolun da açıldığı bildirildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.