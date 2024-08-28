Bursa'da trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Bursa'da trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

Bursa\'da trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

Bursa'nın Gemlik-Armutlu yolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Kazada, araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç zeytin tarlasına çıktı. Yaralılar hastaneye sevk edilirken, hayatını kaybeden kişinin cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

28.08.2024 10:54  Güncelleme: 10:58
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Bursa'da Gemlik- Armutlu yolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de çeşitli yerlerinden yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 4 kişinin içinde bulunduğu araç sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak yol kenarındaki zeytin tarlasına. Kazada, Kumlalı Mahallesi'nden Cihangir Gündağ isimli genç hayatını kaybederken, araçta bulunan 3 kişi de çeşitli yerlerinden yaralandı.

Polis ve sağlık ekiplerinin müdahalesi ile yaralılar hastaneye sevk edilirken, hayatını kaybeden Gündağ'ın cenazesi ise hastane morguna kaldırıldı.

Kaza ile alakalı soruşturma başlatılırken, Gündağ'ın anne ve babasının da Gemlik Belediyesi personeli olduğu öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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