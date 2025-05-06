Bursa'da Trafik Tartışması: Tır Sürücüsü Otomobil Sürücüsünün Üzerine Yürüdü - Son Dakika
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Bursa'da Trafik Tartışması: Tır Sürücüsü Otomobil Sürücüsünün Üzerine Yürüdü

Bursa'da bir tır sürücüsü, kavşağa hızla girdiği iddia edilen otomobil sürücüsüyle tartıştı.

06.05.2025 17:51
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Trafikte korku dolu anlar...Aracından inip otomobil sürücüsünün üzerine yürüdü

Bursa'da kavşağa hızla girdiği iddia ettiği tır sürücüsüyle tartışma yaşadı "Sen katil misin, nasıl bir hızla gidiyorsun?" diye tepki gösterdi

BURSA - Bursa'da bir otomobil sürücüsü kavşağa hızla girdiği iddia ettiği tır sürücüsüyle tartışma yaşadı "Sen katil misin, nasıl bir hızla gidiyorsun?" diye tepki gösterdi. Tır sürücüsü trafikte aracından inip otomobil sürücüsünün üzerine yürüdü. Otomobil sürücüsü aracını kilitleyip o anları kayda aldı. Kavşakta duran tır sürücüsü aracına binerken el hareketi de yaptı.

Olay, saat 08: 23 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Hipodrom bölgesinde meydana geldi. İddiaya göre kavşak üzerinde hızla ilerleyen 34 DGN plakalı tır seyir halindeki bir otomobili sıkıştırdı. Panik dolu anlar yaşayan otomobil sürücü kornayla tepki gösterirken, aşağı inen tır sürücüsü ile sözlü tartışmaya döndü. Tarafların yaşadığı gergin anlar cep telefonu kamerasıyla kayda alınırken, otomobil sürücüsü, "Sen katil misin? Nasıl bir hızla ilerliyorsun?" diyerek tepki gösterdi. Tartışma sonrası aracına binen tır şoförü olay yerinden ayrılırken, otomobil sürücüsü ise 112 ekiplerine arayarak şikayette bulundu.

Trafiği durduran tır sürücüsünün aracına binerken el kol hareketleri yapması da kayıtlara yansıdı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Trafik Tartışması: Tır Sürücüsü Otomobil Sürücüsünün Üzerine Yürüdü - Son Dakika

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