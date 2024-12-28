Bursa'da Uyuşturucu ile Mücadele Projesi - Son Dakika
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Bursa'da Uyuşturucu ile Mücadele Projesi

Bursa\'da Uyuşturucu ile Mücadele Projesi

Bursa Jandarması, uyuşturucuyla mücadele ve kadına karşı şiddet konusunda 50 binden fazla kişiyi bilgilendirdi.

28.12.2024 11:36
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Bursa İl Jandarma Komutanlığı, gençleri ve çocukları korumak gayesiyle vatandaşları uyuşturucu ile mücadele konusunda bilgilendirmek için çalışmalarına devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı'nın koordinesinde yürütülen "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi çerçevesinde KOM Şube Müdürlüğü'nün konusunda eğitim almış personeli tarafından 2024 yılı içerisinde başta anne ve anne adayları olmak üzere toplam 23 bin 794 kişiye uyuşturucuyla mücadele yöntemleri çerçevesinde bilgilendirme yapıldı. Gençleri ve çocukları zehir tacirlerine karşı korumak ve aileleri bilgilendirme faaliyetleri yıl boyunca devam etti. Bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde paydaş kurumlardan Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) ve İlçe Halk Sağlığı Müdürlükleri ile koordineli olarak "Madde Bağımlılığı ile Mücadele, Tedavi Yöntemleri ve Uyuşturucuyla Mücadele Uygulaması (UYUMA)" aplikasyonunun kullanımı 59 yerde 2 bin 159 kamu ve özel sektör çalışanı bilgilendirildi.

Aile içi şiddet ve kadına karşı şiddetin önlenmesi faaliyetleri çerçevesinde ise Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliğince seminer, fuar, festival ve üniversite etkinliklerine katılım sağlayan 26 bin 736 erkek vatandaşa "Kadına El Kalkamaz" sloganıyla bilgilendirme çalışmaları yürütüldü. 37 bin 817 kadın vatandaşa ise KADES uygulaması hakkında bilgilendirme yapıldı. Ayrıca köylerde mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan 2 bin 355 vatandaşa Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine dair kanun çerçevesinde bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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