Bursa'da uyuşturucu imalathanesine şok baskın kamerada
Bursa'da uyuşturucu operasyonu : 75 Kök Hint Keneviri, 195 gram uyuşturucu ele geçirildi
Polis, adım adım takip ettiği torbacıyı suçüstü yakaladı
BURSA - Bursa'da polis ekipleri uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit eden şüpheliyi adım adım takip etti. Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, düzenlenen opersayonda; 75 Kök Hint Keneviri, 20 Gram Skunk, 175 gram kurutulmaya bırakılmış Skunk ve 2 adet hassas terazi ele geçirdi.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti yapan İ.K'yı adım adım takip etti. Şüphelinin bulundu evde uyuşturucu imalatı yapıldığını tespit eden ekipler, Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından düğmeye basan ekipler şafak vakti düzenlenen operasyonda, 75 Kök Hint Keneviri, 20 Gram Skunk, 175 Gram kurutulmaya bırakılmış Skunk ve 2 Adet Hassas Terazi ele geçirilirken, şüpheli ise kıskıvrak yakalandı. Öte yandan şüphelinin evin bir odasını uyuşturucu imalathanesine çevirdiği görüldü. Nefes kesen operasyon kameraya yansırken, şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
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Merkez üssü Malatya'nın Doğanşehir ilçesi olan 4.5 büyüklüğündeki deprem Adıyaman'da da hissedildi. Deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
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Merkez üssü Malatya'nın Doğanşehir ilçesi olan 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 13.9 kilometre derinliğinde meydana gelirken çevre illerden de hissedildi. Depremde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı öğrenildi.
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