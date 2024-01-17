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Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu: Silah ve Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi - Son Dakika
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Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu: Silah ve Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Bursa Osmangazi SÖS Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde kullanma ve satışı yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa\'da Uyuşturucu Operasyonu: Silah ve Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi
17.01.2024 - 12:06,
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Bursa Osmangazi SÖS Büro Amirliğine bağlı ekipler, uyuşturucu madde kullanma ve satışı yapıldığına dair gelen bir ihbar üzerine gece saatlerinde operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyonda çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirilirken, çeşitli suçlardan aranması olan 4 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Bursa'da Osmangazi SÖS Büro Amirliğine bağlı ekipler, uyuşturucu madde kullanma ve satışı yapıldığına dair gelen ihbar üzerine bir adrese operasyon yaptı. Cumhuriyet Savcısı tarafından alınan adli arama kararı ile birlikte M.İ. ve İ. C. isimli şahısların, oturduğu adrese gece saatlerinde operasyon düzenledi.

Girilen adreste İ.C. isimli şahsın ruhsatsız ateşli silahlarla ve mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma suçundan, D. S. K.'nın hırsızlık, A. K.'nın bilişim sistemleri yoluyla dolandırıcılık, Y. T'nin 2 ayrı dolandırıcılık suçlarından arandıkları tespit edildi. Yapılan operasyonda 288.33 gram metamfetamin, uyuşturucu satışından elde edilen 21 bin 900 TL ve 20 Dolar, 2 adet hassas terazi, 3 adet ruhsatsız tabanca, 24 adet fişek, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve 4 adet kartuş ele geçirildi.

Yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu: Silah ve Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi - Son Dakika


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