Bursa'da Uyuşturucu Partisine Polis Baskını: 8 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Bursa'da Uyuşturucu Partisine Polis Baskını: 8 Şüpheli Gözaltına Alındı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir evde düzenlenen uyuşturucu partisine polis baskını yapıldı. Operasyonda uyuşturucu ve tabanca ele geçirilirken, 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir zanlı da dahil olmak üzere toplam 8 şüpheli gözaltına alındı.

11.06.2024 16:50
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Bursa'da bir evde uyuşturucu partisine polis baskın yaptı. Yapılan baskında uyuşturucu ve tabanca ele geçirilirken, 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı olmak üzere toplam 8 şüpheli gözaltına alındı.

Osmangazi ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Merinos Polis Merkezi Amirliği'ne gelen 'suç makinalarının evde uyuşturucu ile partisi' telefon ihbarıyla polis ekipleri harekete geçti. Merkez Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesi'ndeki evi izlemeye alan ekipler, operasyon için düğmeye bastı.

Merinos Polis Merkezi Amirliği'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma ekipleri, Ekipler Amirliği ekipleri ile Çarşı ve Mahalle Bekçileri eve operasyon düzenledi. Alınan izinlerin ardından yapılan operasyon sonrası evde bulunan 8 şüpheli gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda ise 16,73 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör ve 12 adet mermi ele geçirildi.

Şüpheliler suç makinası çıktı

Gözaltına alınan E.K. (40) isimli şüphelinin 'hükümlü ve tutuklunun kaçması, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından' 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası, İ.H. (26) isimli şüphelinin hırsızlık, yağma, gibi suçlardan 3 dosyadan aranmasının bulunduğu tespit edildi. Diğer gözaltına alınan T.A.(20), B.Ç. (32), E.K.(49), N.B.(21), B.Ş.(21) ve S.A.(33) isimli şüphelilere çeşitli maddelerden adli işlem yapıldı.

Emniyet yetkilileri, suç ve suçluyla mücadelemiz kararlılıkla devam edeceğini açıkladı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Uyuşturucu Partisine Polis Baskını: 8 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

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