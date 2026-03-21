Bursa\'da Yağışlı Yolda Kaza: 1 Yaralı

21.03.2026 20:31
Bursa'da kaygan yolda iki otomobil çarpıştı; 11 aylık bebek çocuk koltuğunda güvende kaldı.

Bursa'da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Kazada araçta bulunan 11 aylık bebeğin, çocuk koltuğunda ve emniyet kemeri takılı olması ise muhtemel facianın önüne geçti.

Kaza, Mudanya ilçesi Kumyaka-Tirilye yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet P. idaresindeki otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeritten gelen SUV tipi araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yaralanan Ahmet P., olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

SUV araçtaki 11 aylık bebeğin, çocuk oto koltuğunda oturması ve emniyet kemerinin takılı olması muhtemel facianın önüne geçti. Sağlık ekipleri, tedbir amaçlı olarak bebeği de hastaneye götürdü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
