Bursa'da yağmur nedeniyle kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı
BURSA - Bursa- Yenişehir yolu üzerinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil takla atarak yağmur suyu kanalına düşerken 2 kişi yaralandı.
Kaza, Kestel ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yenişehir'den Bursa istikametine seyreden sürücü Murat Yıldırım idaresindeki 16 SPL 30 otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan araç bariyerlere çarpıp takla atarak yağmur suyu kanalına düştü. Kaza sonucu sürücü ve yolcu Zeynep Yıldırım yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulansla Kestel Devlet Hastanesine kaldırıldılar.
Kestel Jandarma Komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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