Yaşlı kadın evinde çıkan yangında hayatını kaybetti

Bursa'nın Gürsu ilçesinde bir evde çıkan yangında 83 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Dışkaya Mahallesi'nde saat 16.30 sıralarında Ayser Arslan'ın (83) ikamet ettiği evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

83 YAŞINDAKİ KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Ancak yapılan kontrollerde evde yalnız yaşayan 83 yaşındaki Ayser Arslan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yeri inceleme ekipleri evde çalışma yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.