Bursa\'da Yasak Havai Fişek Şoku

Bursa'da yasak olmasına rağmen havai fişek patlatanlar "pes" dedirtti.

Nilüfer ilçesinde şiddetli rüzgara rağmen havai fişek patlatan şahıslar dikkat çekti. Özlüce Mahallesi'nde birden fazla havai fişek patlatan şahıslar isyan ettirdi.

Bursa Valiliği havai fişek patlatmanın izni tabi olduğunu ve yangın riski sebebiyle kesinlikle kaymakamlıklarca izin verilmediğini, kurallara uymayanlara adli ve idari işlem yapıldığını hatırlatmıştı.

Dün gece Bursa'dan itfaiye ekipleri İznik ve Kocaeli Karamürsel'deki büyük orman yangınları ile mücadele ederken, rüzgarın şiddeti 40-50 kilometre hıza ulaştı. Bu rüzgarlı havaya rağmen şehrin merkezinde patlatılan havai fişekler de polis ekiplerini harekete geçirdi. Yapılan ihbarlar sonrası polisler havai fişek patlatanları yakalamak için çalışma başlattı.

İzin verilmemesine rağmen havai fişek patlatanları ise ağır cezalar bekliyor. "Yangına sebep olsun ya da olmasın havai fişek patlatanlar Türk Ceza Kanunu'nun 170.maddesi gereğinde genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması iddiasıyla cezaya çarptırılacak. Ayrıca bu kişilere para cezası da kesiliyor. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı da daha önce havai fişek patlatıp yangın çıkartan kişilerin tutuklanmasını talep edip mahkemelere sevk edilmelerini sağlamıştı. - BURSA