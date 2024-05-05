Bursa'da yaşlı kadın çöp kamyonunun altında kalarak yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Bursa'da yaşlı kadın çöp kamyonunun altında kalarak yaşamını yitirdi

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Bursa'nın Gemlik ilçesinde belediyeye ait çöp kamyonu manevra yaptığı sırada yaşlı kadına çarptı. Kamyonun altında kalan kadın olay yerinde yaşamını yitirdi.

05.05.2024 18:36  Güncelleme: 18:43
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Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen olayda yaşlı bir kadın çöp kamyonunun altında kalarak hayatını kaybetti.

Bursa'da yaşlı kadın kamyon altında kalarak hayatını kaybetti

YAŞLI KADIN ÇÖP KAMYONUNUN ALTINDA KALDI

Alınan bilgiye göre, Gemlik ilçesi Balıkpazarı Mahallesi Alemdar Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, Gemlik Belediyesi Temizlik İşleri'nde görevli çöp kamyonunun manevra yaptığı sırada marketten çıktığı öğrenilen S.E. isimli kadına çarptı. Çarpmanın etkisi ile yere düşen kadın kamyonun altında kaldı.

Bursa'da yaşlı kadın kamyon altında kalarak hayatını kaybetti

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaşlı kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Öte yandan, olay yerine Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren de geldi. Polis, olayla ilgili tahkikat başlattı.

Bursa'da yaşlı kadın kamyon altında kalarak hayatını kaybetti
Bursa\'da yaşlı kadın çöp kamyonunun altında kalarak yaşamını yitirdi
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da yaşlı kadın çöp kamyonunun altında kalarak yaşamını yitirdi - Son Dakika

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