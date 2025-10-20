Bursa\'da Yaşlılar Alkol Zehirlenmesi Geçirdi

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde üç yaşlı adam, evde birlikte alkol aldıktan bir süre sonra fenalaştı. Doğalgazdan zehirlendiklerini sanarak yardım isteyen vatandaşlar, hastanede yapılan tetkiklerin ardından gerçeği öğrendi. Üçlünün doğalgazdan değil, tükettikleri yüksek alkollü içeceklerden zehirlendiği belirlendi.
Osmangazi ilçesi, Çiftehavuzlar Mahallesi'nde 80 yaşlarındaki 3 vatandaş, evde alkol almaya başladı. Aradan geçen zamanla fenalaşan şahıslar 112 ekiplerini arayıp kendilerinin doğalgazdan zehirlendiğini belirtti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis sevk edildi. Baygın halde bulunan vatandaşlara ambulansta ilk müdahale yapılırken, tedavileri için farklı hastanelere sevk edildiler. Olayın yaşandığı evde doğalgaz kaçağı ihtimaline karşı ekipler tarafından detaylı bir inceleme başlatıldı. Ancak yapılan kontrollerde herhangi bir gaz kaçağına rastlanmadı.
Gerçeğin perdesi ise kısa sürede aralandı. Yapılan tetkiklerde, yaşlı adamların doğalgazdan değil, tükettikleri yüksek alkollü içeceklerden zehirlendikleri ortaya çıktı. Şahısların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
