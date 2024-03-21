Bursa'da seyir halinde olan yolcu otobüsünün içerisindeki yolcular bir anda birbirlerine girdi. O anlar kameraya yansıdı.
Olay, merkez Yıldırım ilçesi Ankara Caddesi Duaçınarı Mevkisi şehir merkezi yönünde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Gürsu Terminal arası çalışan otobüste bulunan yolcular bir anda tartışmaya başladı. Şoför, otobüsü sağa çekerek kavgayı ayırmaya çalıştı. Kadın-erkek demeden otobüs içerisinde kavga eden vatandaşların görüntüleri kameraya yansıdı. - BURSA
Son Dakika › 3.Sayfa › Bursa'da yolcu otobüsünde çıkan kavga kameraya yansıdı - Son Dakika
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bir yıl içerisinde çok sayıda ev soyan hırsız, çaldığı bakır ürünleri Sakarya'nın Geyve ilçesine götüreceği sırada yakalandı. Hırsızın 2 evinde yapılan aramalarda bin parça ürün bulundu. Hırsız tutuklandı, vatandaşlar rahat bir nefes aldı.
Jandarma ekipleri tarafından Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda, 34 kilo 700 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaların bir parçası olarak gerçekleştirilen operasyonda, 34 kilo 700 gram toz esrar maddesinin ele geçirildiği belirtildi.
Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, T.S'nin evine düzenlediği baskında bebek maması kutusunda saklanmış 150 gram sentetik uyuşturucu ve hassas terazi buldu. Gözaltına alınan şüpheli, uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklandı.
Aydın Germencik ilçesinde bir elektrik firmasına ait elektrik direğinden 200 metre kablo kesen 2 hırsızlık şüphelisi jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Jandarma ekipleri, hırsızlık olaylarının önlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.
Ordu'da polis ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde bir otomobilde 600 litre etil alkol ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar çerçevesinde, uygulama noktasında dur ikazına uyamayarak kaçan bir otomobil, Cumhuriyet Mahallesi'nde durduruldu. Otomobilde yapılan aramada 600 litre etil alkol ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı.
Antalya'da 10 yıldır dini nikahla birlikte yaşadığı 3 çocuğunun annesi Burcu Gezersoy'u 17 bıçak darbesiyle öldüren Yılmaz Gündüz, duruşmada olayla ilgili hiçbir şey hatırlamadığını, kimin öldürdüğünü de bilmediğini iddia etti. Mahkeme başkanının savcılık ifadesini hatırlatması üzerine Gündüz, 'İfademde 'bıçakladım' dediğimi hatırlamıyorum. Kafam gidip geliyor' dedi.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir şahıs, yapılan operasyon sonucu tutuklandı. Şahsın evinde yapılan aramada metamfetamin ve sentetik kannobinoid maddeler ele geçirildi. Soruşturma devam ediyor.
Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Evden Hırsızlık ve Dolandırıcılık konularında vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla çalışmalar yaptı. Toplamda 870 vatandaş yüz yüze bilgilendirildi ve 350 adet broşür dağıtıldı.
Karabük'te yokuş aşağı hızla gelen minibüsün önce işçi servisinin dikiz aynasına ardından bir evin bahçesindeki duvara çarpması sonucu 5 kişi yaralandı. Kaza Yeşilmahalle Esentepe Caddesinde meydana geldi. Olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, aranması bulunan 22 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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