Bursa\'da yolcu otobüsünde çıkan kavga kameraya yansıdı

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Bursa'da seyir halinde olan yolcu otobüsünün içerisindeki yolcular bir anda birbirlerine girdi. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Ankara Caddesi Duaçınarı Mevkisi şehir merkezi yönünde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Gürsu Terminal arası çalışan otobüste bulunan yolcular bir anda tartışmaya başladı. Şoför, otobüsü sağa çekerek kavgayı ayırmaya çalıştı. Kadın-erkek demeden otobüs içerisinde kavga eden vatandaşların görüntüleri kameraya yansıdı. - BURSA