Bursa'da yüksek hızda giden tıra, aynı yolda seyreden araç sahipleri yetişmekte güçlük çekerken; göstergenin 180 kilometre hızı göstermesi dikkatlerden kaçmadı.
Olay, Gebze - Orhangazi - İzmir otoyolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde tırın yüksek hızda gittiği gören diğer sürücüler şaşkınlık yaşadı. Aynı yolda ilerleyen araç sahiplerinin kilometredeki hızı 180'e çıkarken önünde seyreden tıra yetişmekte zorluk çekti.
Bu anları kaydeden sürücüler, bu kişilere dur denilmesi gerektiğini kaydettiler - BURSA
Son Dakika › 3.Sayfa › Bursa'da Yüksek Hızda Giden Tır Dikkat Çekti - Son Dakika
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