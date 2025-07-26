Bursa'da Zabıta Ekiplerinden Örnek Temizlik Operasyonu

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde belediyeye bağlı zabıta ekipleri, park ve bahçelerde örnek bir temizlik operasyonuna imza attı. Vatandaşların yere attığı çöplerin oluşturduğu kirliliğe kayıtsız kalmayan ekipler, sadece temizlik yapmakla kalmadı; yere çöp atanlara da "ya ceza ya da süpürge" deyip kirlettikleri alanları temizlettirdi

Zabıta, çevreyi kirlettiğini tespit ettiği kişilere süpürge ve kürek vererek çöpleri kendi elleriyle toplattı. Hem cezai işlem yerine eğitici bir yöntem uygulayan ekipler, sosyal farkındalık oluşturarak duyarlı vatandaşların takdirini kazandı.

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, temizliğin imandan geldiğini ifade ederek, çevre temizliğine duyarlılığı artırmak adına bu tür uygulamaların devam edeceğini söyledi.

Zabıta ekipleri, özellikle çocukların oynadığı alanlarda temizlik bilincinin önemine dikkat çekti. Vatandaşlardan ise hem destek hem de çağrı vardı: "Temizlik görevlisinin işi değil, hepimizin görevi." - BURSA