Bursa'da Zeytinlik Hırsızlıklarına Drone Desteği - Son Dakika
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Bursa'da Zeytinlik Hırsızlıklarına Drone Desteği

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Polis, Bursa'da zeytinlik hırsızlıklarını önlemek için drone ile 24 saat denetim yapıyor.

03.01.2025 19:10
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Polis ekipleri zeytinlik hırsızlarına göz açtırmıyor

BURSA - Polis ekipleri, zeytinliklerdeki hırsızlık olaylarını önlemek için drone destekli denetimler devam ediyor.

Zeytin hasadının başlaması ile meydana gelebilecek hırsızlıklara karşı Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri dronlu tedbir aldı. Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, zeytinlik alanlarda devriye ve gözetleme faaliyeti yapılarak 24 saat gözetleniyor. Hırsızlık olaylarını önlemek amacıyla zeytin depolama alanları ve zeytinlikler 24 saat dron ile gözetleniyor. Zeytinlik alanlardan çıkan araçlar bir bir kontrol edilirken, şüpheli şahıslar ise ifadeleri alınmak üzere gözaltına alınıyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Zeytinlik Hırsızlıklarına Drone Desteği - Son Dakika

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