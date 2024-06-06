Bursa'da zincirleme kaza: 4 yaralı - Son Dakika
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Bursa'da zincirleme kaza: 4 yaralı

Bursa'da meydana gelen zincirleme kazada 3 araç karıştı ve 4 kişi yaralandı. Yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

06.06.2024 14:36
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Bursa'da zincirleme kaza: 4 yaralı

BURSA - Bursa'da 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı.

Kaza, 11 Eylül Bulvarı üzerinde meydana geldi. 11 Eylül Bulvarı üzerinde seyreden ve sürücüleri öğrenilemeyen16 AEF 358 ve 55 AKY 187 plakalı otomobiller ile plakası öğrenilemeyen başka bir otomobil zincirleme kaza yaptı. Kazada 4 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahalesini yaptı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslar ile çevre hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da zincirleme kaza: 4 yaralı - Son Dakika

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