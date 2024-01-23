Bursa'daki cinayetin nedeni belli oldu... Yengesini rahatsız ettiği için aralarında tartışma çıkmış

BURSA - Bursa'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi ölürken, 1 kişi yaralandı. Kavganın çıkış sebebi ortaya çıktı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi 8. Engin Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Ertaş Gezengilciler'in Erdinç Cedik'in yengesini rahatsız etmesi üzerine sinirlenen Cedik ile Gezengilciler arasında sözlü tartışma çıktı. Sözlü tartışma bir süre sonra silahlı kavgaya dönüşürken taraflar yanlarında getirdikleri silahla birbirlerine ateş açtılar. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yakınları ise yaralıları kendi araçlarıyla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Ağır yaralanan Ertaş Gezengilciler kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Gezengilciler'in yakınları hastanede sinir krizi geçirirken, Erdinç Cedik'in ise hastanede ameliyata alındığı öğrenildi.

Olayda kullanılan silahlara polis tarafından el konulurken olay ile alakalı soruşturma sürüyor.