Bursa'daki Tanker Kazasında Hayat Kaybı

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Tankerle çarpışan otomobilden ağır yaralı kurtulan kişi de hayatını kaybetti

BURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde tanker ile karşı şeritten gelen otomobil kafa kafaya çarpışması sonucu ağır yaralı olarak kurtulan Gültekin Sürücü de hayatını kaybetti.

Kaza, 14 Aralık 2024 tarihinde saat sabah 09.15 sularında Boyalıca mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İznik - Orhangazi karayolunda seyir halinde olan İrfan Güneşidaresindeki 16 AEB 605 plakalı tanker ile karşı şeritten gelen Ömer Kocukidaresindeki 16 BIK 26 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle alev alan tanker bomba gibi patladı. Savaş alanını andıran kaza kameralara yansıdı. Alev alev yanan tanker itfaiye ekipleri tarafından güçlükle söndürüldü.

Kazada otomobil sürücüsü Eşrefzade Mahallesi Muhtarı Ömer Kocuk hayatını kaybederken araçta yolcu olarak bulunan Gültekin Sürücüise ağır yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ilk müdahaleyi yaptığı yaralı Gültekin Sürücü, 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Emekli Öğretmen Gültekin Sürücü, kaldırıldığı hastanede hayat mücadelesini kaybetti.