Bursa Emniyeti Vatandaşları Dolandırıcılık Olaylarına Karşı Bilgilendirdi - Son Dakika
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Bursa Emniyeti Vatandaşları Dolandırıcılık Olaylarına Karşı Bilgilendirdi

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, şehir merkezi ve noter önlerinde dolandırıcılık olaylarına karşı 2 bin 579 broşür dağıtarak vatandaşları bilgilendirdi. Polis, hakim, savcı sizden para istemez, icra takibi telefonla yapılmaz, kişisel bilgilerinizi internette paylaşmayın gibi uyarılarda bulundu.

08.03.2024 19:35  Güncelleme: 19:37
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Bursa emniyeti vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirdi

Şehir merkezi ve noter önlerinde 2 bin 579 adet broşür dağıtıldı

"Polis, hakim savcı sizden para istemez, icra takibi telefonla yapılmaz, kişisel bilgilerinizi internette paylaşmayın"

BURSA - Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, şehrin en yoğun bulunduğu bölgeler ve noter önlerinde dolandırıcılık olaylarına karşı 2 bin 579 broşür dağıtarak vatandaşları bilgilendirdi. Polisin uyarılarında şu başlıklar dikkat çekti : Kredi kartı gibi kişişel bilgilerin paylaşılmaması, internet sitelerinin orjinal olmaları ve sahte icra takibi mesajlarına kesinlikle inanılmaması gerektiğini hatırlattı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipler ile Yunus timleri, şehrin en yoğun insan kalabalığının bulunduğu bölgeler ile noter önlerinde dolandırıcılık olaylarına karşı broşür dağıtarak halkı bilgilendirdi. Şehir merkezinde ekipler yaklaşık 2 bin 579 broşür dağıttı. Vatandaşların bu durum karşısında memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Vatandaşlar, "Çok iyi bir iş yapılıyor. Halkı bilgilendiriyorlar. Yapılan çalışma halk için çok güzel" ifadelerini kullandılar

İşte polisin tavsiyeleri : Kredi kartı gibi kişisel bilgilerin paylaşılmaması, internet sitelerinin orijinal olmaları ve sahte icra takibi mesajlarına, tatil planlarken kişisel bilgilerin paylaşılmaması ve polis, asker, hakim ve savcı sizden kesinlikle para istemez diyerek bu tür dolandırıcılık taktiklerine kesinlikle inanılmaması gerektiğini hatırlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa Emniyeti Vatandaşları Dolandırıcılık Olaylarına Karşı Bilgilendirdi - Son Dakika

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