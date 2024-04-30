Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'nden araç alım-satımı uyarısı - Son Dakika
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Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'nden araç alım-satımı uyarısı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü\'nden araç alım-satımı uyarısı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, araç alıp satacak vatandaşlar uyarılarak, 'Çok ucuza buldum demeyin, sazan sarmalı oyununa gelmeyin' denildi. Araç satış işlemleri sırasında dikkatli olunması gerektiği vurgulandı ve dolandırıldığını fark edenlerin 112 acil çağrı merkezini aramaları hatırlatıldı.

30.04.2024 13:17  Güncelleme: 13:21
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Bursa İl Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, araç alıp satacak vatandaşlar uyarılarak, "Çok ucuza buldum demeyin, sazan sarmalı oyununa gelmeyin" denildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabından, araç alım-satımı yapılırken "sazan sarmalı" olarak adlandırılan dolandırıcılık türüne karşı vatandaşların dikkatli olması uyarısında bulunuldu.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklama şu şekilde:

"Çok ucuza buldum demeyin, sazan sarmalı oyununa gelmeyin. Araç satış işlemleri boyunca ruhsatın asıl sahibi haricinde hiçbir kişiyle görüşmeyiniz. Noterdeki araç devri esnasında aracın ücretini arkadaş, akraba ve kuzen olarak tanıtılan üçüncü kişilere göndermeniz isteniyorsa dolandırılıyor olabilirsiniz. Dikkatli olalım ve birikimlerimizi dolandırıcılara kaptırmayalım."

Ayrıca, dolandırıldığını fark edenlerin 112 acil çağrı merkezini aramaları da hatırlatıldı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'nden araç alım-satımı uyarısı - Son Dakika

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