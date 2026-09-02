Bursa İnegöl'de dolandırıcılık zanlıları banka önünde suçüstü yakalandı - Son Dakika
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Bursa İnegöl'de dolandırıcılık zanlıları banka önünde suçüstü yakalandı

Bursa İnegöl\'de dolandırıcılık zanlıları banka önünde suçüstü yakalandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kimlik bilgileri kullanılan genci arayan 5 şüpheli, banka önünde polis tarafından suçüstü yakalanıp gözaltına alındı. Zanlıların hesaplarında dolandırıcılıkla elde ettikleri belirtilen 500 bin lira bulundu; emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildiler.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekipleri, dolandırıcılık şüphelilerini düzenlenen operasyonla yakaladı. Şüphelilerin hesaplarında yapılan incelemede, dolandırıcılık yoluyla elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 500 bin lira tespit edildi.

Olay, Nuri Doğrul Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir gencin kimlik bilgileri kullanılarak adına banka hesabı açıldığını öğrenen ailesi durumu polis ekiplerine bildirdi. Şüphelilerin genci telefonla arayarak hesabına gelen binlerce lirayı çekmesini ve kendilerine teslim etmesini istediği öğrenildi. Bunun üzerine genç, ailesiyle birlikte bankanın önüne giderek polis ekiplerine haber verdi. Gencin şüphelileri araması üzerine bankanın önüne gelen şahıslar, bölgede önlem alan polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Operasyonda Tamer Ö., Seren K., Serhat S., Yusuf G. ve Simar G. gözaltına alındı.

Şüphelilerin hesaplarında yapılan incelemede, dolandırıcılık suçundan elde edildiği düşünülen yaklaşık 500 bin lira bulunduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından zanlılar adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, Güvenlik, 3. Sayfa, İnegöl, Polis, Bursa, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa İnegöl'de dolandırıcılık zanlıları banka önünde suçüstü yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa İnegöl'de dolandırıcılık zanlıları banka önünde suçüstü yakalandı - Son Dakika
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