Bursa İnegöl'de mobilya imalathanesinde 3 metreden düşen iş yeri sahibi yaralandı - Son Dakika
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Bursa İnegöl'de mobilya imalathanesinde 3 metreden düşen iş yeri sahibi yaralandı

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Bursa İnegöl\'de mobilya imalathanesinde 3 metreden düşen iş yeri sahibi yaralandı
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Bursa İnegöl'de mobilya imalathanesinde iş yeri sahibi, ampul değiştirmek için çıktığı merdivenden 3 metre yükseklikten düşerek yaralandı. 112'nin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı tedavi altına alındı, polis inceleme başlattı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir mobilya imalathanesinde meydana gelen iş kazasında, iş yeri sahibi 3 metre yükseklikten düşerek yaralandı. Ampul değiştirmek isterken yaralanan şahıs, hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi 14. Mobilya Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mobilya imalathanesinde çalışan iş yeri sahibi Ercan K. (39) ampulü değiştirmek için merdivene çıktı. Yaklaşık 3 metre yükseklikteki merdivenden dengesini kaybederek yere düşen şahıs yaralandı.

Yaralıya ilk müdahale, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapıldı. Ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ercan K., tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, meydana gelen iş kazasıyla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
İş KazasıİncelemeGüvenlik3. SayfaGüncelİnegölPolisBursaSon Dakika

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SON DAKİKA: Bursa İnegöl'de mobilya imalathanesinde 3 metreden düşen iş yeri sahibi yaralandı - Son Dakika
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