Bursa-İzmir Otoyolu'nda Kaza: 1 Ölü - Son Dakika
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Bursa-İzmir Otoyolu'nda Kaza: 1 Ölü

Bursa-İzmir Otoyolu\'nda Kaza: 1 Ölü

Bursa-İzmir Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç bariyerlere çarparak devrildi. Kazada araç sürücüsü hayatını kaybederken, yolcu koltuğunda oturan kişi hafif yaralandı. Kazaya karışan aracın yeni sahiplerinin ise aracı kargo dağıtım işinde kullanacakları belirtildi.

10.09.2024 05:01
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Bursa- İzmir Otoyolu'nda hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak devrilen aracın yolcu koltuğunda oturan kişi hafif yaralanırken, emniyet kemerinin takılı olmadığı öğrenilen araç sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Bursa-İzmir Otoyolu Doğanköy mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Muratcan Atay ve Turgut Özdemir, araba almak için İzmir'den, İstanbul'a gitti. 34 HF 3462 plakalı hafif ticari aracı satın alan iki kişi, Turgut Özdemir idaresinde yola çıktı. Bursa'nın Gemlik ilçesinde mola verdikleri sırada Muratcan Atay, yeni aldıkları aracı denemek isteyerek direksiyon başına geçti. Yolcu koltuğuna geçen Özdemir, Gemlik'ten Doğanköy mevkisine gelene kadar emniyet kemeri takılı bir şekilde uyurken, emniyet kemeri takılı olmayan sürücü Atay, aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç savrularak devrildi. Yoldan geçenlerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk kontrollerde hayatını kaybettiği belirlenen Muratcan Atay'ın cansız bedeni, otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, hafif yaralanan Özdemir, ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

Kazaya karışan iki kişinin, yeni aldıkları hafif ticari aracı İzmir'e götürerek kargo dağıtım işinde kullanacakları öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa-İzmir Otoyolu'nda Kaza: 1 Ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa-İzmir Otoyolu'nda Kaza: 1 Ölü - Son Dakika
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