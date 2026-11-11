Bursa İznik'te çiftçinin sebze tezgahları gece yarısı ateşe verildi, küle döndü - Son Dakika
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Bursa İznik'te çiftçinin sebze tezgahları gece yarısı ateşe verildi, küle döndü

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Bursa İznik\'te çiftçinin sebze tezgahları gece yarısı ateşe verildi, küle döndü
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Bursa İznik\'te çiftçinin sebze tezgahları gece yarısı ateşe verildi, küle döndü
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Bursa'nın İznik ilçesine bağlı Boyalıca Mahallesi'nde gece yarısı bir çiftçiye ait sebze ve meyve tezgahları kimliği belirsiz kişilerce ateşe verildi. İtfaiyenin müdahalesiyle alevler zeytinliklere sıçramadan söndürüldü, tezgahlar küle döndü; jandarmanın tahkikatı sürüyor.

Bursa'da bir çiftçiye ait sebze ve meyve satış tezgahları kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateşe verildi.

Olay, Bursa'nın İznik ilçesine bağlı Boyalıca Mahallesi'nde gece yarısı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Boyalıca yolu üzerinde hem sağda, hem de solda bulunan tezgahlardan yükselen alevleri gören çevre sakinleri durumu hemen 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede tüm tezgahı saran alevleri itfaiye ekipleri kontrol altına aldı. Ekiplerin zamanında müdahalesi ile yangın çevredeki zeytinliklere sıçramadan söndürüldü.

Yangın sonrası sebze ve meyve satış tezgahları kullanılamaz hale gelerek tamamen küle döndü. Jandarma ekiplerinin olayla ilgili tahkikatı sürüyor.

Kaynak: İHA
Boyalıca3. SayfaJandarmaİtfaiyeGüncelİznikBursaÇevreSon Dakika

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