Bursa Kestel\'de lodostan devrilen usulsüz dubalar motosiklet sürücüsünü düşürdü

Bursa'da şiddetli lodos, usulsüz şekilde konulan dubaları devirdi. Motosikletin altına giren dubalar sürücünün düşmesine neden olurken, kaza anı kameraya yansıdı.

Olay, Kestel ilçesi Ahmet Vefik Paşa Mahallesi Bursa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir işletmenin başka araçların park etmesini engellemek amacıyla cadde üzerine usulsüz şekilde koyduğu dubalar, şiddetli lodosun etkisiyle devrildi. Önce yola devrilen, ardından seyir halindeki motosikletin altına giren dubalar kazaya neden oldu. Dengesini kaybeden motosiklet sürücüsü yere düşerken, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Tehlikeli anlar, başka bir aracın araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.