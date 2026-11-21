Bursa'nın Mudanya ilçesinde Tekke-i Cedid Camii'nin tuvaletini tahrip edip çöp konteynerlerini yakan 2 şüpheli yakalandı.

Olay, Hasanbey Mahallesi'ndeki Tekke-i Cedid Camii'nin tuvaletinde gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, 2 kişi tuvalette bulunan 3 pisuarı ve aralarındaki seramik seperatörleri kırdı. Şüphelilerin bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdiği ve etrafa yumruk attığı öne sürüldü. Gecenin ilerleyen saatlerinde bu kez belediyeye ait plastik çöp konteynırlarını yaktılar. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheli 2 kişiyi gözaltına alarak emniyete götürdü.