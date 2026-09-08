Bursa Mudanya'da inşaat kazısı okul bahçesini çökertti; sınırda altyapı açığa çıktı
Bursa Mudanya'da Mütareke İlkokulu yanında yapılan kazı, okul bahçesinin çökmesine yol açtı. Okullar açılmadığı için olası bir facia önlendi; çevrede güvenlik endişesi oluştu.
Bursa'da Mütareke İlkokulu'nun hemen yanında sürdürülen inşaat çalışmaları sırasında yapılan kazı, okul bahçesinin bir bölümünün çökmesine neden oldu.
Olay, Mudanya ilçesi Güzelyalı Siteler Mahallesi Marmara Caddesi'nde bulunan Mütareke İlkokulu'nun yanında sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okulun yanındaki alanda sürdürülen inşaat çalışmaları kapsamında kazı yapıldı. Kazı çalışmasının ardından okul bahçesinin kenarında bulunan bölümde toprak kayması ve çökme meydana geldi. Çöken bölümün okul bahçesine ait olduğu görülürken, bahçenin bir bölümü kazı alanına doğru çöktü. Bahçe sınırındaki zeminde kopmalar oluşurken, bazı altyapı hatları da açığa çıktı. İnşaat alanındaki kazının okul bahçesine oldukça yakın olması dikkat çekerken, meydana gelen çökme okul çevresinde güvenlik endişesine neden oldu. Okulların henüz açılmamış olması ise muhtemel bir faciayı önledi.
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