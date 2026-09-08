Bursa Mudanya'da inşaat kazısı okul bahçesini çökertti; sınırda altyapı açığa çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bursa Mudanya'da inşaat kazısı okul bahçesini çökertti; sınırda altyapı açığa çıktı

Bursa Mudanya\'da inşaat kazısı okul bahçesini çökertti; sınırda altyapı açığa çıktı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Mudanya'da Mütareke İlkokulu yanında yapılan kazı, okul bahçesinin çökmesine yol açtı. Okullar açılmadığı için olası bir facia önlendi; çevrede güvenlik endişesi oluştu.

Bursa'da Mütareke İlkokulu'nun hemen yanında sürdürülen inşaat çalışmaları sırasında yapılan kazı, okul bahçesinin bir bölümünün çökmesine neden oldu.

Olay, Mudanya ilçesi Güzelyalı Siteler Mahallesi Marmara Caddesi'nde bulunan Mütareke İlkokulu'nun yanında sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okulun yanındaki alanda sürdürülen inşaat çalışmaları kapsamında kazı yapıldı. Kazı çalışmasının ardından okul bahçesinin kenarında bulunan bölümde toprak kayması ve çökme meydana geldi. Çöken bölümün okul bahçesine ait olduğu görülürken, bahçenin bir bölümü kazı alanına doğru çöktü. Bahçe sınırındaki zeminde kopmalar oluşurken, bazı altyapı hatları da açığa çıktı. İnşaat alanındaki kazının okul bahçesine oldukça yakın olması dikkat çekerken, meydana gelen çökme okul çevresinde güvenlik endişesine neden oldu. Okulların henüz açılmamış olması ise muhtemel bir faciayı önledi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Mudanya, İnşaat, Bursa, Çevre, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa Mudanya'da inşaat kazısı okul bahçesini çökertti; sınırda altyapı açığa çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Edirne Belediye Meclisi’nde tansiyon yükseldi: Üyeler arasında arbede çıktı Edirne Belediye Meclisi’nde tansiyon yükseldi: Üyeler arasında arbede çıktı
Rusya’dan Almanya’ya misilleme St. Petersburg Başkonsolosluğu ve Goethe Enstitüsü kapatılıyor Rusya’dan Almanya’ya misilleme! St. Petersburg Başkonsolosluğu ve Goethe Enstitüsü kapatılıyor
Iğdır FK durdurulamıyor 906’da yiyip, 908’de attıkları golle İstanbul’da da kazandılar Iğdır FK durdurulamıyor! 90+6'da yiyip, 90+8'de attıkları golle İstanbul'da da kazandılar
Melih Gökçek’in oğlu ve gelini için mahkemeden adli kontrol kararı Melih Gökçek'in oğlu ve gelini için mahkemeden adli kontrol kararı
Lübnan’da gazeteciler füze saldırısından kıl payı kurtuldu Lübnan'da gazeteciler füze saldırısından kıl payı kurtuldu
Kişisel veri soruşturmasında yeni gelişme: 27 avukat hakkında adli kontrol kararı Kişisel veri soruşturmasında yeni gelişme: 27 avukat hakkında adli kontrol kararı

16:08
Okan Buruk’tan savunmaya neşter Sporting maçında sürpriz değişiklik
Okan Buruk'tan savunmaya neşter! Sporting maçında sürpriz değişiklik
15:50
12 ülkeden İsrail’e ortak yaptırım kararı
12 ülkeden İsrail'e ortak yaptırım kararı
15:30
Makas açılıyor Son seçim anketinde büyük sürpriz
Makas açılıyor! Son seçim anketinde büyük sürpriz
15:17
Üsküdar Belediyesi AK Parti’ye geçti, sonuç açıklanınca gözyaşlarını tutamadı
Üsküdar Belediyesi AK Parti'ye geçti, sonuç açıklanınca gözyaşlarını tutamadı
15:04
Vanlı Kara Haydar’ın eşinin videosu olay oldu
Vanlı Kara Haydar’ın eşinin videosu olay oldu
14:08
Üsküdar Belediyesi Başkanvekili seçimini AK Parti’nin adayı kazandı
Üsküdar Belediyesi Başkanvekili seçimini AK Parti'nin adayı kazandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2026 16:14:03. #7.13#
SON DAKİKA: Bursa Mudanya'da inşaat kazısı okul bahçesini çökertti; sınırda altyapı açığa çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement