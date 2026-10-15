Bursa Mudanya'da Karanlık Dere'de taşkın riskine karşı BUSKİ ekipleri çalıştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bursa Mudanya'da Karanlık Dere'de taşkın riskine karşı BUSKİ ekipleri çalıştı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa Mudanya\'da Karanlık Dere\'de taşkın riskine karşı BUSKİ ekipleri çalıştı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Mudanya'da yoğun yağışların ardından Karanlık Dere'de taşkın riskini azaltmak için BUSKİ ekipleri iş makineleriyle müdahale etti. Ekipler dere yatağındaki malzemeleri temizleyip kesiti açarken saha kontrolleri sürüyor, gelişmeleri AKOM takip ediyor.

Bursa'da etkili olan yoğun yağışların ardından Mudanya'daki Karanlık Dere'de taşkın riskini azaltmak amacıyla Büyükşehir Belediyesi ekipleri iş makineleriyle çalışma gerçekleştirdi.

Mudanya'da etkisini sürdüren yoğun yağışlar nedeniyle Karanlık Dere'nin üst kesimlerinde taşkın riskine karşı çalışma yapıldı.

BUSKİ Mudanya Şube Müdürlüğü ekipleri, dere yatağında biriken suların su akışını engellediği ve suyun yola taşma riski oluşturduğu noktalara iş makineleriyle müdahale etti.

Çalışmalar kapsamında dere yatağında biriken malzemeler temizlenerek suyun akışını rahatlatmak ve taşkın riskini azaltmak amacıyla dere kesiti açıldı.

Saha kontrolleri sürüyor

Bölgede devam eden yoğun yağışlar nedeniyle ekiplerin saha kontrollerini sürdürdüğü, ihtiyaç duyulan noktalarda müdahale çalışmalarının devam edeceği bildirildi.

Öte yandan, bölgedeki gelişmeler Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından takip ediliyor.

Kaynak: İHA
3. SayfaMudanyaGüncelBursaÇevreYaşamBuskiAKOMSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe’yi 6-0 yenen hocadan olay sözler Kimse bunu beklemiyordu Fenerbahçe'yi 6-0 yenen hocadan olay sözler! Kimse bunu beklemiyordu
Korkulan oldu Husiler bu kez Suudi savaş uçağını hedef aldı Korkulan oldu! Husiler bu kez Suudi savaş uçağını hedef aldı
Neler oluyor orada Fenerbahçe taraftarını isyan ettiren görüntü Neler oluyor orada? Fenerbahçe taraftarını isyan ettiren görüntü
Arda Turan Şampiyonlar Ligi’ne damga vurdu Arda Turan Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu
İstanbul’daki seli günler önce bildi Şimdi daha kötüsünü söylüyor İstanbul'daki seli günler önce bildi! Şimdi daha kötüsünü söylüyor
Ameliyata hazırlanıyordu 1 yıllık ağrıların nedeni yüzde 100 tıkalı damar çıktı Ameliyata hazırlanıyordu! 1 yıllık ağrıların nedeni yüzde 100 tıkalı damar çıktı
12:40
Sel felaketi sonrası İstanbul Boğazı’nı görünce şoke oldu: İlk kez böyle görüyorum, bu şaka mı
Sel felaketi sonrası İstanbul Boğazı'nı görünce şoke oldu: İlk kez böyle görüyorum, bu şaka mı?
12:30
Reyhanlı saldırısı sanığı terörist Mihraç Ural, Suriye’de yakalandı
Reyhanlı saldırısı sanığı terörist Mihraç Ural, Suriye’de yakalandı
12:19
Türkiye, Suudi Arabistan’a asker gönderecek mi MSB’den açıklama var
Türkiye, Suudi Arabistan'a asker gönderecek mi? MSB'den açıklama var
12:03
Aracı selde kalanlar dikkat Tek hata 600 bin TL’ye mal olabilir
Aracı selde kalanlar dikkat! Tek hata 600 bin TL'ye mal olabilir
11:54
Uzman isim üstüne basa basa uyardı Sel felaketi sonrası İstanbul’u bekleyen yeni tehlike
Uzman isim üstüne basa basa uyardı! Sel felaketi sonrası İstanbul'u bekleyen yeni tehlike
11:25
Şampiyonlar Ligi yeniden simüle edildi Galatasaray ve Fenerbahçe için felaket senaryosu
Şampiyonlar Ligi yeniden simüle edildi! Galatasaray ve Fenerbahçe için felaket senaryosu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2026 12:57:26. #.0.3#
SON DAKİKA: Bursa Mudanya'da Karanlık Dere'de taşkın riskine karşı BUSKİ ekipleri çalıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei