Bursa Mudanya\'da Karanlık Dere\'de taşkın riskine karşı BUSKİ ekipleri çalıştı

Bursa Mudanya'da Karanlık Dere'de taşkın riskine karşı BUSKİ ekipleri çalıştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa Mudanya'da yoğun yağışların ardından Karanlık Dere'de taşkın riskini azaltmak için BUSKİ ekipleri iş makineleriyle müdahale etti. Ekipler dere yatağındaki malzemeleri temizleyip kesiti açarken saha kontrolleri sürüyor, gelişmeleri AKOM takip ediyor.
Bursa'da etkili olan yoğun yağışların ardından Mudanya'daki Karanlık Dere'de taşkın riskini azaltmak amacıyla Büyükşehir Belediyesi ekipleri iş makineleriyle çalışma gerçekleştirdi.
Mudanya'da etkisini sürdüren yoğun yağışlar nedeniyle Karanlık Dere'nin üst kesimlerinde taşkın riskine karşı çalışma yapıldı.
BUSKİ Mudanya Şube Müdürlüğü ekipleri, dere yatağında biriken suların su akışını engellediği ve suyun yola taşma riski oluşturduğu noktalara iş makineleriyle müdahale etti.
Çalışmalar kapsamında dere yatağında biriken malzemeler temizlenerek suyun akışını rahatlatmak ve taşkın riskini azaltmak amacıyla dere kesiti açıldı.
Saha kontrolleri sürüyor
Bölgede devam eden yoğun yağışlar nedeniyle ekiplerin saha kontrollerini sürdürdüğü, ihtiyaç duyulan noktalarda müdahale çalışmalarının devam edeceği bildirildi.
Öte yandan, bölgedeki gelişmeler Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından takip ediliyor.
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