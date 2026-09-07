Bursa Mudanya'da seyyar satıcı arbedesinde zabıta memuru yaralandı, hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Bursa Mudanya'da seyyar satıcı arbedesinde zabıta memuru yaralandı, hastaneye kaldırıldı

Bursa Mudanya\'da seyyar satıcı arbedesinde zabıta memuru yaralandı, hastaneye kaldırıldı
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Bursa'nın Mudanya ilçesinde zabıta ekiplerinin seyyar satıcılara yönelik denetimi sırasında çıkan arbedede zabıta memuru S.T. darp sonucu yaralandı. Yaralı memur ambulansla Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, olayla ilgili şikayetçi olacağı ve seyyar satıcıya idari para cezası uygulandığı öğrenildi.

Bursa'da seyyar satıcılara yönelik zabıta denetimi sırasında çıkan arbedede bir zabıta memuru yaralandı.

Olay, Bursa'nın Mudanya ilçesi Güzelyalı Yalı Mahallesi Burgaz Caddesi'nin sahil bölümünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, sahil kesiminde seyyar satıcılara yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetim sırasında ekiplerin işlem yapmak istediği seyyar satıcı ile zabıta görevlileri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar arasında arbede yaşandı. İddiaya göre arbede sırasında Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı'nda görevli S.T. isimli zabıta memuru saldırıya uğradı. Darp sonucu yaralandığı belirtilen zabıta memuruna olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince müdahale edildi. S.T., daha sonra ambulansla Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavisinin ardından sağlık durumu takip edilen zabıta memurunun, yaşanan olay nedeniyle karşı taraftan şikayetçi olacağı öğrenildi. Öte yandan, denetim kapsamında seyyar satıcı hakkında idari para cezası uygulandığı öğrenildi. Olay sırasında kullanılan ve seyyar satıcıya ait olduğu belirtilen plakasız araç ise güvenlik gerekçesiyle çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA

Devlet Hastanesi, 3. Sayfa, Mudanya, Güncel, Zabıta, Memur, Bursa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa Mudanya'da seyyar satıcı arbedesinde zabıta memuru yaralandı, hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa Mudanya'da seyyar satıcı arbedesinde zabıta memuru yaralandı, hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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