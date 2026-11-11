Bursa Nilüfer'de poligonda silahı başına doğrultan şahıs eğitmenin müdahalesiyle kurtuldu - Son Dakika
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Bursa Nilüfer'de poligonda silahı başına doğrultan şahıs eğitmenin müdahalesiyle kurtuldu

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Bursa Nilüfer\'de poligonda silahı başına doğrultan şahıs eğitmenin müdahalesiyle kurtuldu
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Bursa Nilüfer\'de poligonda silahı başına doğrultan şahıs eğitmenin müdahalesiyle kurtuldu
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Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki atış poligonunda bir şahıs, elindeki tabancayı başına doğrultarak tetiği çekmeye çalıştı. Atış eğitmeni ve yanındaki bir kişi silahı elinden alarak olası bir faciayı önlerken, olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'da atış yapmak için gittiği poligonda elindeki tabancayı başına doğrultarak tetiği çekmeye çalışan şahıs, atış eğitmeninin son anda müdahalesiyle kurtarıldı.

Olay, geçtiğimiz aylarda Nilüfer ilçesinde bulunan bir atış poligonunda meydana geldi. Atış yapmak için poligona gelen şahıs, bir süre atış yaptıktan sonra elindeki tabancayı aniden başına doğrulttu. Şahsı fark eden atış eğitmeni ve yanında bulunan bir kişi, hızla müdahale ederek silahı elinden almaya çalıştı. Yaşanan kısa süreli mücadelenin ardından şahsın elindeki tabanca alınırken, muhtemel bir facianın önüne geçildi. Saniye saniye güvenlik kamerasına yansıyan olay, izleyenleri dehşete düşürdü.

Kaynak: İHA
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