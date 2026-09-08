Bursa Nilüfer'de su kuyusuna düşen çocuğu itfaiye kurtardı, hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bursa Nilüfer'de su kuyusuna düşen çocuğu itfaiye kurtardı, hastaneye kaldırıldı

Bursa Nilüfer\'de su kuyusuna düşen çocuğu itfaiye kurtardı, hastaneye kaldırıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde kaldırımda yürürken su kuyusuna düşen 12 yaşındaki K.A.Y., itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Bursa'da kaldırımda yürürken su kuyusuna düşen 12 yaşındaki çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Balkan Mahallesi Palandöken Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta yürüyen 12 yaşındaki K.A.Y., henüz belirlenemeyen bir nedenle yol kenarında bulunan su kuyusuna düştü. Çocuğun kuyuya düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, kuyuya inerek mahsur kalan K.A.Y.'yi bulunduğu yerden çıkardı. Yaralanan çocuk, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan K.A.Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, çocuğun düştüğü kuyu ve olayın nasıl meydana geldiğiyle ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Bursa Nilüfer, Acil Durum, İnceleme, 3. Sayfa, Güvenlik, İtfaiye, Polis, Bursa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa Nilüfer'de su kuyusuna düşen çocuğu itfaiye kurtardı, hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
93 yaşında oğlunu tüfekle öldürüp, gelinini yaralamıştı: Tutuklandı 93 yaşında oğlunu tüfekle öldürüp, gelinini yaralamıştı: Tutuklandı
Bosna Hersek, Sırbistan ile ilişkileri en alt seviyeye indirme kararı aldı Bosna Hersek, Sırbistan ile ilişkileri en alt seviyeye indirme kararı aldı
Batman’da bir ailenin Kürtçe konuştuğu için darbedildiği iddiasına Valilikten açıklama Batman'da bir ailenin Kürtçe konuştuğu için darbedildiği iddiasına Valilikten açıklama
Çekmeköy’de otomobilin yol işaretleme aracına çarptığı kaza kamerada Çekmeköy'de otomobilin yol işaretleme aracına çarptığı kaza kamerada
Alanyaspor, Rize’den 3 puanla döndü Alanyaspor, Rize'den 3 puanla döndü
Gaziantep FK, Göztepe’ye deplasmanda 45 dakikada gol oldu yağdı Gaziantep FK, Göztepe'ye deplasmanda 45 dakikada gol oldu yağdı

18:53
Özgür Çelik, Üsküdar’da AK Parti’ye oy veren ismi açıkladı
Özgür Çelik, Üsküdar'da AK Parti'ye oy veren ismi açıkladı
18:30
Vanlı Kara Haydar tutuklandı
Vanlı Kara Haydar tutuklandı
18:15
Devrim Muhafızları: ABD’ye ait su altı deniz aracı ele geçirildi
Devrim Muhafızları: ABD'ye ait su altı deniz aracı ele geçirildi
18:09
Alevlerle mücadele sürüyor: Antalya-Isparta yolu trafiğe kapatıldı
Alevlerle mücadele sürüyor: Antalya-Isparta yolu trafiğe kapatıldı
18:02
İç çamaşırından silahı çıkardı “Kocanın selamı var“ deyip kurşun yağdırdı
İç çamaşırından silahı çıkardı! "Kocanın selamı var" deyip kurşun yağdırdı
17:44
İsrail’den yaptırımlara misilleme İngiltere’nin Doğu Kudüs’teki konsolosluğu kapatılıyor
İsrail'den yaptırımlara misilleme! İngiltere'nin Doğu Kudüs'teki konsolosluğu kapatılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2026 19:14:19. #7.12#
SON DAKİKA: Bursa Nilüfer'de su kuyusuna düşen çocuğu itfaiye kurtardı, hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement