Bursa Osmangazi'deki kaçak tütün depolarında 627 bin 8 makaron ele geçirildi - Son Dakika
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Bursa Osmangazi'deki kaçak tütün depolarında 627 bin 8 makaron ele geçirildi

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Bursa Osmangazi\'deki kaçak tütün depolarında 627 bin 8 makaron ele geçirildi
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Bursa Osmangazi'de merdiven altı depolara düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 627 bin 8 makaron, 243 kilogram kıyılmış tütün ve 2 bin 230 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 4 şüpheli hakkında tahkikat başlatıldı.

Bursa'da kaçak tütün ve sigara üretimine yönelik düzenlenen operasyonda 627 bin 8 adet makaron, 243 kilogram kıyılmış tütün ve 2 bin 230 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesi ve bu tür organizasyonların deşifre edilmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Osmangazi ilçesinde merdiven altı olarak tabir edilen depolarda sigara kağıtlarına tütün doldurularak usulsüz üretim yapıldığı, ayrıca yurt dışından getirilen çok sayıda gümrük kaçağı sigaranın piyasaya sürülmeye çalışıldığı tespit edildi. Belirlenen depo ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 627 bin 8 adet makaron, 243 kilogram kıyılmış tütün, 2 adet sigara sarma makinesi ve 2 bin 230 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 4 şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan tahkikat başlatıldı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılık suçuna karışan kişi ve organizasyonlara yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

Kaynak: İHA
Osmangazi3. SayfaMakaronGüncelBursaSon Dakika

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SON DAKİKA: Bursa Osmangazi'deki kaçak tütün depolarında 627 bin 8 makaron ele geçirildi - Son Dakika
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