Bursa Polisi Dolandırıcılığa Karşı Vatandaşları Bilgilendirdi

Bursa polisi vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirdi
BURSA - Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ve Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde vatandaşları dolandırıcılık suçlarına karşı bilgilendirdi.
Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ve Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde farklı noktalarda vatandaşları dolandırıcılık suçlarına karşı bilgilendirdi. Vatandaşlara broşür dağıtan ekipler, özellikle telefon ve internet dolandırıcılığına karşı alınabilecek önlemler hakkında vatandaşlara detaylı bilgiler verdi.
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