Bursa Uludağ\'da telesiyej arasızı nedeniyle mahsur kalan 51 kişi kurtarıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Bursa Uludağ'da telesiyej arızası nedeniyle mahsur kalan 51 kişinin kurtarılarak güvenli bölgeye alındığını bildirdi.

Sosyal medya hesabından kurtarma çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Yerlikaya, "Bugün saat 11.08 sıralarında, Bursa ilimiz Osmangazi ilçesi Uludağ 1. Oteller bölgesinde telesiyej arızası olduğu ve 51 kişinin mahsur kaldığı ihbarı alınmış; olay bölgesine ivedilikle AFAD, Jandarma, Sağlık Ekipleri, Belediye ve sivil toplum kuruluşlarından 96 personel, 26 ekipman ve araç sevk edilmiştir. Bölgede yürütülen kurtarma çalışmalarına destek olmak üzere, Sakarya İl AFAD Müdürlüğünden telesiyej/teleferik kurtarma konusunda uzman 2 ekip görevlendirilmiştir. Olayda mahsur kalan 51 kişi, profesyonel ekiplerimiz tarafından yapılan hassas kurtarma çalışmaları sonucunda güvenli bölgeye alınmıştır" ifadelerine yer verdi. - ANKARA