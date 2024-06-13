Bursa Valiliği, Selma Ateş'in takip edildiği iddiasını yalanladı - Son Dakika
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Bursa Valiliği, Selma Ateş'in takip edildiği iddiasını yalanladı

Bursa Valiliği, Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş'i takip edenlerin ülkü ocaklarıyla bağlantısının olmadığını, 4 kişinin aynı güzergahtaki restorana gittiğinin tespit edildiğini açıkladı.

13.06.2024 14:57
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Bursa Valiliği, Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş'i takip edenlerin ülkü ocaklarıyla bağlantısının olmadığını, 4 kişinin aynı güzergahtaki restorana gittiğinin tespit edildiğini açıkladı.

Bursa Valiliği, 12 Haziran 2024 günü bazı basın yayın organlarında "Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş'i takip edenler ülkü ocakları il başkan yardımcıları çıktı" haberine istinaden yazılı açıklamada bulundu. Açıklamada şu cümlelere yer verildi:

"Selma Ateş Kazanç'ın 12 Haziran 2024 günü Bursa Başaran Mahallesi'nde bulunan annesinin ikametinden çıkarak, Yıldırım ilçesinde bulunan belediyeye ait 'Hünkar Köşkü' isimli sosyal tesise arkadaşları ile gitti. Burada takip edildiği yönünde Yıldırım ilçesi, Teleferik Polis Merkezi Amirliğine giderek müracaatta bulundu. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri yapmış olduğu çalışmalarda belediyeye ait olan sosyal tesiste bulunan 4 şahıs tespit etti. Şahısların ifadesine başvurulduğunda, 3 şahsın belediye çalışanı olduğu, yemek yeme amacı ile sosyal tesise gittiği, diğer şahsın ise sosyal tesisin yanında bulunan Hünkar Köşkü Müzesinde görevli rehber olduğu ortaya çıktı. Şahısların Ülkü Ocakları ile bağlantısının olmadığı, müşteki Selma Ateş Kazancı'yı takip etmedikleri yapılan kamera çalışmalarından ve tahkikattan anlaşılmıştır. Tahkikat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bursa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hassasiyetle takip edilmektedir". - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa Valiliği, Selma Ateş'in takip edildiği iddiasını yalanladı - Son Dakika

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