Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Emniyet ve Jandarma personeline moral ziyareti yaptı - Son Dakika
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Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Emniyet ve Jandarma personeline moral ziyareti yaptı

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Emniyet ve Jandarma personeline moral ziyareti yaptı

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Yunuseli havalimanında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı personelinin devam eden kurslarını ziyaret ederek moral verdi. Vali Demirtaş, Motosikletli Polis Timleri'ne yeni atanmış personellere başarılar diledi ve geleceğin pilotları ile havacılık konusunda bilgi paylaştı. Ayrıca, Jandarma Trafik Okul Komutanlığı'nda motosiklet güvenliği ve sürüş teknikleri eğitimi alan kursiyerlerin eğitimlerini izleyen Demirtaş, başarılarını kutladı.

03.05.2024 10:38
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Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Yunuseli havalimanına giderek İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait personelin ve ardından da İl Jandarma Komutanlığı personelinin devam eden kurslarını ziyaret ederek moral ziyaretinde bulundu.

Vali Mahmut Demirtaş, Yunuseli havalimanında Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Polis Timleri'ne yeni atanmış 69 personelin devam eden Temel Eğitim kursuna moral ziyaretinde bulundu. 5 hafta sürecek olan Motosikletli Polis Timleri Temel Eğitim kursu hakkında bilgi alan Vali Demirtaş, personele başarılar diledi.

Daha sonra Vali Demirtaş, geleceğin pilotları ile havacılık konusundaki gelişmeler hakkında bilgi aldı.

Vali Demirtaş pilotlara yaptığı ziyaretin ardından "Trafik Dedektifleri Projesi" çerçevesinde geleceğin sürücü adayları olan çocuklar ile birlikte Jandarma Trafik Okul Komutanlığı'nı inceledi. İl Jandarma Komutanlığı personeli tarafından "motosiklet güvenli ve ileri sürüş teknikleri" ile "güvenli sürüş eğitimi" kurslarında bulunan kursiyerlerin eğitimlerini izleyen Demirtaş, başarılar diledi. - BURSA

Kaynak: İHA

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