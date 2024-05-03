Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Emniyet ve Jandarma personeline moral ziyareti yaptı

3.Sayfa

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Yunuseli havalimanına giderek İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait personelin ve ardından da İl Jandarma Komutanlığı personelinin devam eden kurslarını ziyaret ederek moral ziyaretinde bulundu.

Vali Mahmut Demirtaş, Yunuseli havalimanında Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Polis Timleri'ne yeni atanmış 69 personelin devam eden Temel Eğitim kursuna moral ziyaretinde bulundu. 5 hafta sürecek olan Motosikletli Polis Timleri Temel Eğitim kursu hakkında bilgi alan Vali Demirtaş, personele başarılar diledi.

Daha sonra Vali Demirtaş, geleceğin pilotları ile havacılık konusundaki gelişmeler hakkında bilgi aldı.

Vali Demirtaş pilotlara yaptığı ziyaretin ardından "Trafik Dedektifleri Projesi" çerçevesinde geleceğin sürücü adayları olan çocuklar ile birlikte Jandarma Trafik Okul Komutanlığı'nı inceledi. İl Jandarma Komutanlığı personeli tarafından "motosiklet güvenli ve ileri sürüş teknikleri" ile "güvenli sürüş eğitimi" kurslarında bulunan kursiyerlerin eğitimlerini izleyen Demirtaş, başarılar diledi. - BURSA