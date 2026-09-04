Bursa Yıldırım'da depo bahçesindeki paletler alev aldı, itfaiye yangını büyümeden söndürdü - Son Dakika
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Bursa Yıldırım'da depo bahçesindeki paletler alev aldı, itfaiye yangını büyümeden söndürdü

Bursa Yıldırım\'da depo bahçesindeki paletler alev aldı, itfaiye yangını büyümeden söndürdü
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir depo bahçesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, merkez Yıldırım ilçesi İsabey Mahallesi İsmetiye Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir depoda meydana geldi. Depo bahçesinde bulunan paletler, henüz bilinmeyen bir sebeple alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevleri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na ait ekipler sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kaynak: İHA

Acil Durum, Yıldırım, 3. Sayfa, İtfaiye, Güncel, Polis, Bursa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa Yıldırım'da depo bahçesindeki paletler alev aldı, itfaiye yangını büyümeden söndürdü - Son Dakika

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