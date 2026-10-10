Bursa Yıldırım\'da evin çatısına çıkan tilki fenerle uzaklaştırıldı

Bursa'da yolunu şaşıran tilki, bir evin çatısına çıktı. Vatandaşların fark ettiği tilki, fener yardımıyla bulunduğu yerden uzaklaştırıldı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Akçağlayan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolunu şaşıran bir tilki, evin çatısına çıktı. Tilkiyi fark eden vatandaşlar, hayvanın bulunduğu yerden uzaklaşmasını sağlamak için harekete geçti. Vatandaşlardan biri eline aldığı fenerle tilkiyi rahatsız ederek çatıda ilerlemesini sağladı. Bir süre sonra tilki, çatıdan uzaklaşarak gözden kayboldu.